Başkan Erdoğan'dan Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı: "Terörsüz Türkiye menziline vasılına yürekten inanıyorum"

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirdi. Önder’in son olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlandığını belirten Erdoğan, “Yürüttükleri temaslarla ilgili verimli bir fikir alışverişi gerçekleştirmiştik. Sırrı Süreyya Önder’in son dönemde büyük emek verdiği ‘Terörsüz Türkiye’ menziline inşallah vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

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