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Başkan Erdoğan'dan Şehriban Hatun Camii'nin ibadete açılmasında önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2021 14:25
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehriban Hatun Camii'nin ibadete açılmasında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, “Burhaniye'de kentsel dönüşüm için belediyemize, kurumlarımıza yardımcı olun. Biz de burada rahat yaşamanız için süratle çalışalım. Kirazlıtepe'de ne verildiyse aynı sözü burada bu sözü ben veriyorum. Eğer bu şekilde yapmazlarsa belediye önüne giderek oturma eylemi yapın. Ben de yanınıza geleceğim.” ifadelerini kullandı.
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