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Başkan Erdoğan’dan “Seçim 14 Mayıs’ta” mesajı! Vatandaşlar 14 Mayıs’a ne diyor?

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Giriş: 19.01.2023 11:20
2023 seçimlerinde yasal olarak takvim 18 Haziran'ı işaret etse de bir süredir siyaset kulislerinde mayıs ayı öne çıkıyor. Öyle ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan da partisinin grup toplantısında 14 Mayıs pazar gününe dikkat çekti. Peki vatandaş, seçim tarihinin mayıs ayına çekilmesi hakkında ne düşünüyor? İşte tüm detaylar…
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