02 Mayıs 2023, Salı
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Başkan Erdoğan'dan petrol müjdesi! Günlük 100 bin varil üretim kapasitesi
Başkan Erdoğan, Konya'da yaptığı açıklamada Cudi Gabar bölgesinde günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulunduğunu açıkladı. Erdoğan, "Yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum." ifadeleriyle açıklamayı duyururken, "Türkiye artık enerjide muhtaç olan değil, enerji ihraç eden olacak." dedi.