Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e sert tepki: Sen kimsin? Her şeyden önce senin gramın ne?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, “Kabristanı yıkmanın kime ne faydası var? Şu anda biz yargımızla da bu işin üzerine gidiyoruz ve bu eylemlere katılanların da tespitini yapmak suretiyle bu yüzü maskeli olan teröristleri tespit edip onların da üzerine gideceğiz.” dedi. Başkan Erdoğan’ın sözleri ayakta alkışlandı.

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