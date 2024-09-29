29 Eylül 2024, Pazar
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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: İstanbul sporun başkenti olacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Merkezimiz 10 bin kişilik ana salon, bin kişilik antrenman salonu ve diğer salonları ile göz dolduruyor. Sporculara özel tasarlanan oteli, kamp merkezi ve fitness salonu ile spor merkezinin çok ötesinde imkanlara sahip. Gençlerimizi bu lisede kapsamlı eğitime tabi tutacağız. Basketbol müzesi ile ge gençlerimizin ufkunu genişleteceğiz. Burası İstanbul'un marka değerini artıran bir eser oldu. " dedi.