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Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 5. kol aparatlarının tuzağına düşmeyeceğiz

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 5. kol aparatlarının tuzağına düşmeyeceğiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.08.2024 20:58
Güncelleme:30.08.2024 21:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'nde yaptığı konuşmada İstiklal Harbinin dünyada eşi benzeri olmayan büyük bir başarı olduğunu vurgulayarak "Milletimiz tüm imkansızlıklara rağmen varını yokunu seferber edip istikbaline sahip çıkmıştır." dedi. Başkan Erdoğan, 85 milyonun aynı gemide olduğunun altını çizerek "Dilinden, kaleminden ve klavyesinden nefret akan 5. kol aparatlarının tuzağına düşmeyeceğiz.Milletimin her bir ferdinden bu konuda dikkatli olmasını rica ediyorum." şeklinde konuştu.
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