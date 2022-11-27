Başkan Erdoğan'dan on binlerin huzurunda AK Partililere talimat

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 'Büyük İstanbul Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaklaşan 2023 seçimleri hakkında "2023'teki en büyük zaferi elde etmemizin önüne kimse geçemez" dedi. Başkan Erdoğan açıklamalarının devamında partisine talimat vererek "Her bir üyemizi partimize yeni bir üye kazandırması için teşvik edeceğiz. Halka halka bu seferberliği 85 milyona yayacağız" ifadelerini kullandı.