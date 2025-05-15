Başkan Erdoğan'dan net terörsüz Türkiye mesajı! "Bayrağımız dilimiz tartışma konusu değildir"

Başkan Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Töreni’nde konuştu. Terörsüz Türkiye hedefine değinen Başkan Erdoğan, '41 yılda terörün Türkiye ekonomisine verdiği zarar doğrudan ve dolaylı 2 trilyon doları buluyor. Devletimiz hiçbir gücün karşısında diz çökmez ve çökmemiştir.' dedi. PKK'nın feshine de değinen Erdoğan, 'Devletimizin toprak bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, üniter yapımız, bayrağımız, resmi dilimiz asla tartışma konusu değildir. Kimsenin kaygısı olmasın Sayın Bahçeli ile birlikte ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Cumhuriyet'imizin temel niteliklerine dokunulmasına bu işin yaygarasını koparanlardan önce biz karşı çıkarız, biz itiraz ederiz.' ifadeleriin kullandı.

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