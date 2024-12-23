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Başkan Erdoğan’dan net terör mesajı! PKK için yolu sonu görülüyor

Başkan Erdoğan'dan net terör mesajı! "PKK için yolu sonu görülüyor"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.12.2024 20:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada önemli mesajlar verdi. Terörle mücadelede PKK ve türevlerine net mesaj veren Başkan Erdoğan "PKK ve uzantıları için yolun sonu görülüyor. PKK ve uzantıları ya tasfiye olacak ya da edilecekler. Kimin eteğine yapışırlırsa yapışsınlar kendilerini bekleyen akıbetten kaçamayacaklar." şeklinde konuştu. İşte detaylar...
Başkan Erdoğan’dan net terör mesajı! PKK için yolu sonu görülüyor
Başkan Erdoğan’dan net terör mesajı!
Başkan Erdoğan'dan net terör mesajı!
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