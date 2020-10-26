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Başkan Erdoğan'dan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda önemli açıklamalar

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Giriş: 26.10.2020 15:31
Güncelleme:26.10.2020 15:37
Son dakika haberine göre Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Salgın dalgalar halinde yayılmaya devam ediyor. Vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde diğer ülkelere göre krizi daha hafif geçiriyoruz. Bir süre daha sabredecek, kurallara uyacak ondan sonra inşallah feraha erişeceğiz." dedi. Başkan Erdoğan, "Ben buradan milletime sesleniyorum; nasıl ki Fransa'da 'Türk markalı mal satın almayın' diyorsa, sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin bunlardan satın almayın" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Irkçılık ve İslam düşmanlığı, görevi, konumu, makamı ne olursa olsun insanın akli ve vicdani melekelerini yok eden bir psikozdur." diyerek Macron'a çok sert tepki gösterdi.

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