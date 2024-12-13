Başkan Erdoğan’dan Kocaeli’nde CHP’ye tepki: YPG’nin avukatlığını yaptı

Başkan Erdoğan, AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Özgür Özel'e tepki gösteren Erdoğan, 'Dün sayın Özel çıkmış güya PYD üzerinden bizi sıkıştırmaya çalıştırıyor. Bölücü terör örgütünün Suriye uzantıları ile ilgili bizim duruşumuz bellidir sayın Özel. PYD'yi terör örgütü olarak görüp görmediğinize cevap vermek asıl sizin görevinizdir. Ülke ülke dolaşıp bu örgütün reklamını yapan da sizin milletvekillerinizdi. YPG'nin avukatlığını yaptılar.' dedi.

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