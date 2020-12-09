Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına net mesaj: İsabetli bir karar olur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağı konusunda bu bizim derdimiz değil. Bu onun kendi derdidir. Nitekim yapmış olduğu açıklama da zaten çok sulandırılmış dikkat ederseniz. Eğer aday olacaksa gerçekten böyle bir şeyi düşünüyorsa partisi için de ülkemiz için de isabetli olur." diyerek net mesaj verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye olarak bu haklı mücadeleye destek verdik.

44 gün süren çetin mücadeleler sonucunda hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında dalgalanıyor.

Milletimiz ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz 30 yıllık adaletsizliğe son verilmesinin sevincini yaşıyor. Milletimizin tek parti CHP'sinin 1944 yılında Boraltan Köprüsü'nde ülkemize yaşattığı utançtan kurtarmış olduk.

Azerbaycan'a desteğimiz bundan sonra da devam edecektir.

Azerbaycan halkının haklı sevincine ortak olacağız.

Önümüzdeki süreçte atılacak adımlara ilişkin fikir alışverişinde bulunacağız.

SORU-CEVAP

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIK ÇIKIŞI

(Günlerdir kamuoyunda CHP'deki taciz tecavüz skandalları konuşuluyor. CHP'den henüz bir yanıt yok. Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması gündem değiştirmeye yönelik midir? Adaylığı konusunda değerlendirmeniz nedir? İkinci sorum; AB Liderler Zirvesi'nnde Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı alınırsa Türkiye'nin tavrı ne olur?)

Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağı konusunda bu bizim derdimiz değil, kendi derdidir. Yaptığı açıklama da cevabı da sulandırılmış bir cevaptır. Eğer aday olacaksa gerçekten düşünüyorsa partisi için de ülkemiz için de isabetli olur.

AB ile ilgili şu anda 10-11, yani bu konuda Türkiye'ye yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz. Zaten biz 1963'ten beri AB, bize zaten yaptırım uyguluyor. Hiçbir zaman AB dürüst davranmamıştır. Hiçbir zaman AB verdiği sözün arkasında durmamıştır. Ama biz o günden bu güne sabrettik, sabrediyoruz.