08 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Biz memleketi avara kasnaklarına emanet edemeyiz

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Biz memleketi avara kasnaklarına emanet edemeyiz

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.07.2021 12:59
Son dakika haberi... AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Oyunları gördük, tuzakları bozduk. 15 Temmuz darbe girişimi karşılaştığımız en büyük ihanettir." dedi. Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Biz memleketi avara kasnaklarına emanet edemeyiz." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Direnişten dirilişe! İhanete barikat olan yürekler
Direnişten dirilişe! İhanete barikat olan yürekler
İP'li başkandan çalışanlarına eziyet!
İP'li başkandan çalışanlarına eziyet!
Müsilaj temizliğinden umutlandıran haber!
Müsilaj temizliğinden umutlandıran haber!
Livaneli’ye sert tepki: İntikam peşinde
Livaneli’ye sert tepki: İntikam peşinde
FETÖ’cü hainlere kaçacak delik yok!
FETÖ’cü hainlere kaçacak delik yok!
Mehmet Aydın'ın 'mağdur' hesabı tutmadı!
Mehmet Aydın'ın 'mağdur' hesabı tutmadı!
Mardin'de askeri araca saldırı: 1 şehit
Mardin'de askeri araca saldırı: 1 şehit
Birinci bölümü kabul edildi
Birinci bölümü kabul edildi
Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!
Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!
CHP'li İzmit Belediyesi çocuklara parkı çok gördü!
CHP'li İzmit Belediyesi çocuklara parkı çok gördü!
İnce’den Kılıçdaroğlu’na zor sorular!
İnce’den Kılıçdaroğlu’na zor sorular!
Daha Fazla Video Göster