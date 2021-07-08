08 Temmuz 2021, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Biz memleketi avara kasnaklarına emanet edemeyiz
Son dakika haberi... AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Oyunları gördük, tuzakları bozduk. 15 Temmuz darbe girişimi karşılaştığımız en büyük ihanettir." dedi. Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Biz memleketi avara kasnaklarına emanet edemeyiz." ifadelerini kullandı.