Başkan Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’nun seccade saygısızlığına sert tepki: Talimatı Pensilvanya'dan alıyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Bağcılar'da yapımı tamamlanan 97 tesisin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Seccade üzerinde ayakkabı ile poz veren Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Başkan Erdoğan, “Birileri seccadelerin üzerine ayakkabılarla basabilir. Çünkü bunlar Pensilvanya’dan alıyorlar talimatı. Onlara gör meşrudur. Yapabilirler. Bütün bunlara en güzel cevabı 14 Mayıs’ta benim aziz milletim en güzel şekilde verecektir.” ifadelerini kullandı.

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