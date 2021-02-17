Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP'ye sert sözler! "Sözün bittiği yerdeyiz"

Kabine Toplantısı sonrası kemeralar karşısına çıkan Başkan Erdoğan, "PKK ile arasına mesafe koyamadığı için nezdimizde hiçbir zaman gerçek siyasi bir kurum haline gelemeyen bir parti var. Bu parti resmi hesabından PKK ile irtibatlarını niteleyen paylaşımda bulunduğu için İletişim Başkanımızı hesabını vereceksiniz diyor. Terbiyesizliğe bak. Bu terör örgütü yardakçıları olarak Cumhur İttifakı olarak diyoruz, asıl bu millet şehit ve gazilerimizin hesabını soracak. Öyle bir soracak ki, bir daha kimse benzer ihanetlere teşebbüs edemeyecek." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından çok önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın Gara harekatı üzerinden hükümeti eleştirenlere karşı yanıt verdiği o açıklamalar;

"TERÖRLE MÜCADELE MİLLİ BİR KONUDUR"

Terörle mücadele meselesi her türlü siyasi çekişmenin üstünde tutulması gereken milli bir konudur. Böyle bir kritik konuda her siyasi partinin sorumluluk duygusuyla hareket etmesini beklemek en tabii hakkımızdır. Amasız, fakatsız, lakinsiz bir şekilde terör örgütünü kınamayan hiç kimse kendini bu ülkenin partisi, siyasetçisi olarak takdim edemez.

"KİMSE BENZER İHANETLERE TEŞEBBÜS EDEMEYECEK"

PKK ile arasına mesafe koyamadığı için nezdimizde hiçbir zaman gerçek siyasi bir kurum haline gelemeyen bir parti var. Bu parti resmi hesabından PKK ile irtibatlarını niteleyen paylaşımda bulunduğu için İletişim Başkanımızı hesabını vereceksiniz diyor. Terbiyesizliğe bak. Bu terör örgütü yardakçıları olarak Cumhur İttifakı olarak diyoruz, asıl bu millet şehit ve gazilerimizin hesabını soracak. Öyle bir soracak ki, bir daha kimse benzer ihanetlere teşebbüs edemeyecek.

"CHP'NİN KOLTUĞUNU CEBREN İŞGAL ETMİŞ BİR ADAMCAĞIZ"

Bu ülkenin ikinci büyük partisi durumundaki CHP'ye ne oluyor? Kılıçdaroğlu tamamı yalan bir sürü zırvayı arka arkaya sıraladı. Arada güya bize sorular soruyor. Tüm ömrü kuytu köşelerde geçmiş bu soruları bir meczup sorsa diyeceğiz ki mazurdur. Hayatının bir bölümü memuriyetle, diğer kısmı siyasetle geçmiş, kasetle gelmiş de olsa CHP'nin koltuğunu cebren işgal etmiş bir adamcağızdır. Böyle sorular soruyorsa biz bunun arkasında başka niyetler ararız. Her şeyden önce bu zatın PKK terör örgütünün nasıl alçak yapı olduğundan, kimlerden destek aldığından, insanlıkla uzaktan yakından ilgisi bulunmadığından habersiz olduğunu anlıyoruz.

"YAPTIĞIMIZ HİÇBİR OPERASYONU SAHİPLENMEDİLER"

Bu zatın terör örgütlerinin uluslararası alanda nasıl bir aparat olarak kullanıldığından zerre kadar malumatı olmadığını görüyoruz. Operasyonun sorumlusu elbette aynı zamanda başkomutan ve yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanından, Milli Savunma Bakanı, askerinden, polisine kadar Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bunlar kendilerini bu devletin bir mensubu olarak görmedikleri için Suriye'den Karabağ'a kadar yaptığımız hiçbir operasyonu sahiplenmediler.

"İLK SEÇİMDE BU ZATIN HAK ETTİĞİ CEVABI ALACAĞINDAN EMİNİM"

Terör örgütüne samimi bir kınama yapmaya dilleri varmayanların yaşanan acı hadise karşısında şahsımızı, devletimizi suçlama konusunda gösterdikleri canhıraş gayretleri takip ediyoruz. Her fırsatta alenen veya sinsice teröristlere arka çıkanların acı verici hadise yaşandığında kürsüden bize parmak sallama riyakarlığına yönelmeleri sadece midemizi bulandırıyor. Dün Milli Savunma ve İçişleri Bakanımız gidip hem CHP'nin başındaki zatı hem de İYİ Parti'yi bilgilendirdiler. TBMM'de gereken izahatı verdiler. CHP grup toplantısında sergilenen pespayelik söz konusu zatın rezil karakterinin artık iyice bildiğimiz, tanıdığımız tezahüründen başka bir şey değildir. CHP'nin belediyecilikle başarısızlıklarıyla söylediğim bir ifadeyi Gara'daki operasyonla ilişkilendirecek kadar alçalabilecek bu sufliliği görüyoruz. İlk seçimde bu zatın hak ettiği cevabı alacağından eminim. Ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarıma özellikle bunları hatırlatmanın faydalı olacağına inanıyorum.