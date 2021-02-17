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Başkan Erdoğan 5 yılda terör örgütü PKK’ya vurulan ağır darbeyi açıkladı

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Giriş: 17.02.2021 19:35
Güncelleme:17.02.2021 19:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 5 yılda PKK’ya vurulan ağır darbeyi duyurdu. Erdoğan, "Terör örgütünün yıllarca uğraşarak kurduğu kadronun önemli bölümü 5 yıllık süreçte büyük ölçüde bertaraf edilmiştir." dedi. Başkan Erdoğan, "Türkiye'ye terörden darbeye her yöntemi kullanarak diz çöktürmeye çalışanlara karşı milletimiz, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkarak tarihi bir ders vermiştir." mesajını verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, 5 yılda PKK'ya vurulan ağır darbeyi duyurdu.

Erdoğan, "Terör örgütünün yıllarca uğraşarak kurduğu kadronun önemli bölümü 5 yıllık süreçte büyük ölçüde bertaraf edilmiştir." dedi.

Başkan Erdoğan, "Türkiye'ye terörden darbeye her yöntemi kullanarak diz çöktürmeye çalışanlara karşı milletimiz, istiklaline ve istikbaline canı pahasına sahip çıkarak tarihi bir ders vermiştir." mesajını verdi.

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