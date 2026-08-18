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TAG Otoyolu'nda yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 17 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun (TAG) Nurdağı kesiminde yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

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