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Giriş Tarihi:
18 Ağustos 2026 13:33
İHA
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Sivas'ta minibüs şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 10 yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
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