CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
İHA

Sivas'ta minibüs şarampole yuvarlandı: 4 ölü, 10 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Salıpazarı'nda uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 215 gram esrar ve kenevir ele geçirildi
Sonraki Video
Salıpazarı'nda uyuşturucu operasyonu: 1 kilo 215 gram esrar ve kenevir ele geçirildi
Sıradaki Videolar
Ahaber

Gündemden Videolar