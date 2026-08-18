Yılın en uzun sıcak hava dalgası geliyor: İstanbul'da 40 derece alarmı

İstanbul ve yurt genelinde sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 20 Ağustos'tan itibaren etkisini artıracak sıcak hava dalgasının yılın en uzun soluklu sıcak hava dalgası olabileceğini belirtti. İstanbul'da hissedilen sıcaklığın 37-38 dereceye ulaşabileceğini aktaran Tek, Güneydoğu Anadolu'da ise termometrelerin 47-48 dereceyi görebileceği uyarısında bulundu. Artan sıcaklıklarla birlikte orman yangını riskine de dikkat çekildi.