08 Eylül 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Başkan Erdoğan'dan İzmir'deki saldırıyla ilgili açıklama
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor... Başkan Erdoğan, konuşmasının başında İzmir'deki saldırıya değinirken; saldırganın bağlantılarının araştırıldığını açıkladı. Başkan Erdoğan, 2025'te eğitime ayrılan bütçenin 2 trilyon 186 milyar TL olduğunu belirtirken; 800 bini aşkın öğretmen ataması ile eğitimin gücüne güç katıldığını ifade etti.