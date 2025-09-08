Başkan Erdoğan’dan İzmir’deki saldırıyla ilgili açıklama

08 Eylül 2025, Pazartesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor... Başkan Erdoğan, konuşmasının başında İzmir'deki saldırıya değinirken; saldırganın bağlantılarının araştırıldığını açıkladı. Başkan Erdoğan, 2025'te eğitime ayrılan bütçenin 2 trilyon 186 milyar TL olduğunu belirtirken; 800 bini aşkın öğretmen ataması ile eğitimin gücüne güç katıldığını ifade etti.
