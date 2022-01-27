27 Ocak 2022, Perşembe
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Başkan Erdoğan'dan İBB'ye karla mücadele eleştirisi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İBB'nin sebebiyet verdiği İstanbul'daki kar çilesiyle ilgili, ''Basiretsizliktir'' ifadelerini kullandı.