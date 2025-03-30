Başkan Erdoğan’dan İBB yolsuzluğuna tepki: Belediyeleri ahtapot gibi sarmışlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatlarına video mesaj gönderdi. CHP'li İBB'nin yolsuzluğuna tepki gösteren Başkan Erdoğan "Soruşturma ilerledikçe ve derinleştikçe belediyeleri ahtapot gibi saran suç örgütünün kollarının nerelere uzandığı elbette deşifre olacaktır." dedi. Yaşanan sokak olaylarına ilişkin "Soygunu perdeleme çabası" diyen Başkan Erdoğan "Bizi kendi bataklıklarına çekmek isteyenlerin tuzaklarına düşmeyecek, ana muhalefetin parti içi kavgalarına hiçbir şartta taraf olmayacağız." dedi.