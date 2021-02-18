Başkan Erdoğan'dan genç sporculara yüzde 100 burs müjdesi!

Son dakika haberine göre Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sporcu bursu ile belirli başarı kriterlerini sağlayan genç sporcularımız, kazandıkları bölümlerde yüzde 100 burslu şekilde okuyabilecekler." dedi. Başkan Erdoğan, "Bu ülke eğitimli, nitelikli, sağlıklı, milli ve manevi değerlerle mücehhez gençlerin omuzlarında yükselecektir." ifadelerini kullandı.