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Başkan Erdoğan'dan Gazze paylaşımı: Zalimle mazlumu eşitlemek zalimi aklamak demektir

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Giriş: 15.11.2023 21:07
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki İsrail katliamına dikkat çekti ve dünya liderlerine çağrıda bulunarak, "Zalimle mazlumu eşitlemek, zalimi aklamak demektir." dedi.
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