Başkan Erdoğan'dan flaş mesaj: Bir gece ansızın gelebiliriz | Video

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan TBMM'deki oturum ardından gazetecilere konuştu. Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik Türkiye'nin adımları hakkında, "Bunların hepsinin toplam açılımı nedir? Bir gece ansızın gelebiliriz. Milli güvenlik siyaset belgeleri hiçbir zaman açıklanmaz. " dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı için TBMM Genel Kurulu'da hitap etti. Erdoğan, TBMM'deki oturum ardından gazetecilere konuştu.

ERDOĞAN'DAN FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON MESAJI

Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik Türkiye'nin adımları hakkında, "Bunların hepsinin toplam açılımı nedir? Bir gece ansızın gelebiliriz. Milli güvenlik siyaset belgeleri hiçbir zaman açıklanmaz." mesajını verdi.