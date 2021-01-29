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Başkan Erdoğan'dan "fahiş fiyat" açıklaması: Vatandaşın üzülmesine izin vermeyiz

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Giriş: 29.01.2021 14:54
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fahiş fiyat artışıyla ilgili 'Vatandaşımızı ezdirmeyiz' diyen Başkan Erdoğan, "Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışma içerisinde." dedi.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fahiş fiyat artışıyla ilgili 'Vatandaşımızı ezdirmeyiz' diyen Başkan Erdoğan, "Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışma içerisinde." dedi.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞIYLA MÜCADELE

Özellikle esnaflarımızın gerek sebze de gerek meyvede çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Bunun içinde Ticaret Bakanlığımız yoğun bir çalışma içerisinde. Önümüzdeki 1 ay içerisinde çok daha kontrollü biçimde halledeceğiz. Vatandaşımızın bu şekilde ezilmesine müsaade etmeyeceğiz.

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