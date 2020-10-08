Başkan Erdoğan'dan Ermenistan mesajı: Ancak işgal son bulursa sorun çözülür

‘Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Açılış Oturumu’nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ermenistan’ın uzlaşmaz ve şımarık tavırları nedeniyle 30 yıldır adeta kangrene dönmüş bu meselenin çözümü işgalin son bulmasıdır. İşgali meşrulaştıran önerilerin artık sahada uygulanma şansı yoktur. Azerbaycan’ın da topraklarını özgürleştirme konusunda son derece kararlı olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Son dakika haberine göre… Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile 'Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Açılış Oturumu'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasının o kısmı:

Sizlere veda etmeden önce buradaki tüm dostlarımın yakından takip ettiğine inandığım güncel konuya değinmek istiyorum.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları sebebiyle Dağlık Karabağ bölgesinde sıcak çatışmalar yaşanıyor. Dağlık Karabağ yaklaşık 30 yıldır Ermenistan tarafından işgal edilen bir Azerbaycan toprağıdır. Karar ve çağrılara rağmen Ermenistan bu topraklardan çekilmemiş, Minsk grubu da sorunu çözmek için bir irade göstermemiştir.

Ermenistan'ın uzlaşmaz ve şımarık tavırları nedeniyle 30 yıldır adeta kangrene dönmüş bu meselenin çözümü işgalin son bulmasıdır. İşgali meşrulaştıran önerilerin artık sahada uygulanma şansı yoktur. Azerbaycan'ın da topraklarını özgürleştirme konusunda son derece kararlı olduğunu görüyoruz.

Türkiye olarak Azerbaycan'ın haklı mücadelesini destekliyoruz. adaleti ve hakkaniyeti savunan tüm ülkeleri Azerbaycan'a destek olmaya çağırıyoruz.



Afrikalı dostlarımız başta Filistin davası olmak üzere hep en güçlü tepkiyi vermiştir. Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında da sizlerin Azerbaycan'ın yanında yer alacağını düşünüyorum.