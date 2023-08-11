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Başkan Erdoğan'dan "Eren Bülbül' mesajı

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Giriş: 11.08.2023 12:26
Başkan Erdoğan, Eren Bülbül için sosyal medya hesabında bir mesaj paylaştı. Erdoğan paylaşımında, "Koca yürekli Eren'imizin ve Jandarma Astsubay'ımız Ferhat Gedik'in şehadetlerinin üzerinden 6 yıl geçti. Vatanımızı korkusuzca savunan Eren evladımızın ve aziz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.
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