11 Ağustos 2023, Cuma
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Başkan Erdoğan'dan "Eren Bülbül' mesajı
Başkan Erdoğan, Eren Bülbül için sosyal medya hesabında bir mesaj paylaştı. Erdoğan paylaşımında, "Koca yürekli Eren'imizin ve Jandarma Astsubay'ımız Ferhat Gedik'in şehadetlerinin üzerinden 6 yıl geçti. Vatanımızı korkusuzca savunan Eren evladımızın ve aziz şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Terör örgütü PKK ve uzantılarıyla mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.