07 Şubat 2023, Salı
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Başkan Erdoğan'dan depremde vefat eden AK Parti Milletvekili Yakup Taş'ın ailesine başsağlığı
AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ile ailesinden eşi, kardeşleri ve torunlarının da aralarında bulunduğu 20 kişi, depremde hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taş'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti.