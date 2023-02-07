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Başkan Erdoğan'dan depremde vefat eden AK Parti Milletvekili Yakup Taş'ın ailesine başsağlığı

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Giriş: 07.02.2023 21:18
AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ile ailesinden eşi, kardeşleri ve torunlarının da aralarında bulunduğu 20 kişi, depremde hayatını kaybetti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Taş'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti.
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