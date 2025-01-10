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Başkan Erdoğan’dan CHP’ye eleştiri: Tek parti faşizminden kurtulamadı

Başkan Erdoğan’dan CHP'ye eleştiri: Tek parti faşizminden kurtulamadı

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.01.2025 15:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Denizli 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin halka hizmet etmeye karşı refleks haline getirdiği olumsuz tavrı eleştiren Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada “İsimler değişse de muhalefette zihniyet değişmiyor. CHP tek parti faşizminden kurtulamadı” dedi.
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Başkan Erdoğan’dan CHP’ye eleştiri: Tek parti faşizminden kurtulamadı
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