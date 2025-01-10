10 Ocak 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Başkan Erdoğan’dan CHP'ye eleştiri: Tek parti faşizminden kurtulamadı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Denizli 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin halka hizmet etmeye karşı refleks haline getirdiği olumsuz tavrı eleştiren Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada “İsimler değişse de muhalefette zihniyet değişmiyor. CHP tek parti faşizminden kurtulamadı” dedi.