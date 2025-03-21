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Başkan Erdoğan’dan CHP’nin kaos çağrısına sert uyarı: Özel’in çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır

Başkan Erdoğan'dan CHP'nin kaos çağrısına sert uyarı: Özel'in çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.03.2025 17:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Nevruz Günü kutlamaları programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada dikkat çeken bir Nevruz çağrısında bulunarak '21 Mart Bahar ve Kardeşlik bayramı olsun' dedi. CHP'nin kaos çağrısı yaparak sokakları karıştırma çabasına sert tepki göstererek önemli bir uyarıda bulunan Başkan Erdopğan 'Özel'in çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır' ifadelerini kullandı.
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Başkan Erdoğan’dan CHP’nin kaos çağrısına sert uyarı: Özel’in çağırdığı sokak çıkmaz sokaktır
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