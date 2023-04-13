13 Nisan 2023, Perşembe
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Başkan Erdoğan’dan CHP’li Türker Ertürk’e TCG Anadolu yanıtı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu ve birçok sembol projeyi hedef alan CHP'li amiral artığı Türker Ertürk'e çok sert tepki gösterdi. TCG Anadolu ile herkesin gurur duyması gerektiğini belirten Erdoğan, "Bir tane terbiyesiz çıkmış, en ağır hakaretleri yapıyor. Teröristlerle iç içe olan biri. Ahlaksız birisi. Hangi yapının içinde CHP yapısının içerisinde" ifadelerini kullandı.