Başkan Erdoğan'dan Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar

Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan ve Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı. Botan Çayı Beğendi Köprüsü Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin en yüksek köprüsü ünvanını taşıması ortaya çıkan projenin önemine dikkat çekiyor. Tamamen Türk mühendis ve işçilerinin eseri olan köprünün malzemeleri de ülkemizde üretilmiştir." dedi. Başkan Erdoğan,"Kuklalarla değil kuklacılarla muhatap olduğumuz bir döneme girdik. Bunun için ne terör örgütleri ne diğer tuzaklar işe yaramayacaktır." ifadelerini kullandı. Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması da geldi: Kimin ne dediğine değil, milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık.