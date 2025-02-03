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Başkan Erdoğan’dan Bolu’daki yangın faciasına ilişkin net mesaj: Tek tek hesap sorulacak!

Başkan Erdoğan'dan Bolu'daki yangın faciasına ilişkin net mesaj: Tek tek hesap sorulacak!

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Giriş: 03.02.2025 19:42
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de düzenlenen Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Bolu'daki yangın faciasına ilişkin "Acımız da öfkemiz de çok büyük. Sorumluların hepsi yargıya hesap verecek." dedi. Dünyaya Gazze'ye destek çağrısında bulunan Başkan Erdoğan, "Gazzeli kardeşlerimizin vatanlarına sahip çıkma iradelerini gördükçe onlara olan saygımız daha da artıyor. Gazze'ye daha fazla destek olmalıyız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, cezasızlık algısına müsaade edilmeyeceğini vurguladı.
Başkan Erdoğan’dan Bolu’daki yangın faciasına ilişkin net mesaj: Tek tek hesap sorulacak!
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