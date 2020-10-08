- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
Başkan Erdoğan'dan "Biz Rükû'da Allah'ın huzurunda eğiliriz" mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan 'kısa hatırlatma' notuyla yaptığı: "Biz Rükû'da Allah'ın huzurunda eğiliriz. başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz bu böyle bilinsin" ifadelerinin yer aldığı bir video paylaştı.
Başkan Erdoğan'ın paylaşımı aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçek dışı iddialarına da bir yanıt oldu.
İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN İFTİRA ATTIĞI KARE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a ziyaret gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Katar ziyaretinde çekilmiş bir fotoğraf üzerinden 'Başkan Erdoğan Katar Emiri Temim'in önünde eğiliyor' iddiasını ortaya attı.
AK PARTİ'DEN GÖRÜNTÜLÜ YANIT
Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Sözcü Çelik,"Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanımızı eleştirmek adına yalan siyasetine bir kez daha başvurmasını kınıyoruz. Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına karşı siyasi husumet içindedir. Türkiye karşıtı bir siyasettir bu" eleştirisinde bulundu.