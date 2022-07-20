20 Temmuz 2022, Çarşamba
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Başkan Erdoğan’dan başörtüsü karşıtı rapora tepki! İsmail Hakkı Pekin: Çok ağır konuşup salonu terk etti
Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, 2007 yılındaki Askeri Şura Toplantısı'nda dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşadığı diyaloğu paylaştı. Pekin, Erdoğan'ın toplantıda hazırlanan 'başörtüsü karşıtı' rapora tepki göstererek salonu terk ettiğini anlattı.