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Başkan Erdoğan’dan başörtüsü karşıtı rapora tepki! İsmail Hakkı Pekin: Çok ağır konuşup salonu terk etti

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, 2007 yılındaki Askeri Şura Toplantısı'nda dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşadığı diyaloğu paylaştı. Pekin, Erdoğan'ın toplantıda hazırlanan 'başörtüsü karşıtı' rapora tepki göstererek salonu terk ettiğini anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 20.07.2022 10:37 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022 10:40
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Başkan Erdoğan’dan başörtüsü karşıtı rapora tepki! İsmail Hakkı Pekin: Çok ağır konuşup salonu terk etti

Başkan Recep Tayyip Eroğan'ın 2007 Kasım ayı Askeri Şura Toplantısı'nda başörtü karşıtı rapora sert tepki gösterip şurayı terk ettiği ortaya çıktı.

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Başkan Erdoğan’dan başörtüsü karşıtı rapora tepki! İsmail Hakkı Pekin: Çok ağır konuşup salonu terk etti

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'in 2007 kasım ayındaki Askeri Şura Toplantısı'na ilişkin paylaştığı anısı gündem oldu.

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Başkan Erdoğan’dan başörtüsü karşıtı rapora tepki! İsmail Hakkı Pekin: Çok ağır konuşup salonu terk etti

Okullarda dini faaliyet ve başörtüsü ile ilgili hazırlanan bir rapor Askeri Şura'da, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulunca Erdoğan duruma çok kızdı.

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Başkan Erdoğan’dan başörtüsü karşıtı rapora tepki! İsmail Hakkı Pekin: Çok ağır konuşup salonu terk etti

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin olayı şu sözlerle anlattı;

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Başkan Erdoğan’dan başörtüsü karşıtı rapora tepki! İsmail Hakkı Pekin: Çok ağır konuşup salonu terk etti

Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki; 'Bunu bana niye getiriyorsunuz, bir defa bu şuranın görevi farklı bunu bana niye söylüyorsunuz beni mi tehdit ediyorsunuz'