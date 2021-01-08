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Başkan Erdoğan'dan başörtüsü açıklaması: Anayasal bir sorun yok

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Giriş: 08.01.2021 14:22
Güncelleme:08.01.2021 15:01
Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında basın mesuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, CHP'li Fikri Sağlar'ın baörtüsü ile ilgili yaptığı skandal açıklamalarla ilgili "Şu anda başörtü konusunda Anayasal bir sorun yok. Başörtüsüne karşı çıkanlar anayasadan bihaber. Öyle adımlar attık ki, bizim hanım kardeşlerimiz başını örtmek suretiyle devletin her kademesinde görev almaya başladı. Bu anayasaya dayalı olarak olmaktadır. Hakim-savcı-danıştay üyesi olabiliyorsa hanım kardeşlerimiz... Bu aşıldı artık. CHP'li zat bunlardan haberdar olmadığı için saçma sapan bir açıklama yapıyor. Bunlar partili olmuş, bakanlık yapmış ama bu ülkede yasalar neye amir bunların çok dışında kalmışlar." ifadelerini kullandı.
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