Başkan Erdoğan'dan 'Barış Pınarı' mesajı: Kim ne derse desin durdurmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonu’nda konuştu. Erdoğan, "911 kilometre sınırımız olan ve Suriye rejiminin dahi kabul etmediği PYD-YPG'ye karşı attığımız adımı kesinlikle durdurmayacağız. Kim ne derse desin durdurmayacağız. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz artık geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.