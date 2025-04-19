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Başkan Erdoğan’dan Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde hastalara moral ziyareti

Başkan Erdoğan'dan Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde hastalara moral ziyareti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.04.2025 20:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Erdoğan, açılışın ardından hastanedeki hastaları ziyaret etti. Öte yandan Başkan Erdoğan hastalarla tek tek sohbet ederken küçük kız ile arasında geçen diyalog ise gülümsetti.
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Başkan Erdoğan’dan Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde hastalara moral ziyareti
Başkan Erdoğan’dan hastalara moral ziyareti
Başkan Erdoğan'dan hastalara moral ziyareti
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