Başkan Erdoğan’dan ateşkes mesajı: Gazze zalime boyun eğmedi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi ziyaret eden Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh'ı Külliye'de resmi törenle karşıladı. Başkan Erdoğan Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ' Gazze teslim olmamış, Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir. Dün gece boyunca Gazze sokaklarına yayılan sevinç ve gurur bu kahramanlığın eseridir. Bizleri insani yardımları bölgeye ulaştırmak gibi çok önemli görevler bekliyor. Gazze'de yaraların sarılması için çok çalışmamış gerekiyor. Suriye öyle Gazze öyle. İsrail'in mutabakata rağmen saldırılarını sürdürmesi endişelerimizi artırmaktadır. İsrail hükümetinin ateşkesi ihlal etmesine izin verilmemelidir. ' dedi.

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