10 Kasım 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Başkan Erdoğan'dan Atatürk istismarcılarına tepki: Dün gardırop bugün sosyal medya Atatürkçüleri!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Atatürk istismarcılarına tepki göstererek "Dün gardırop Atatürkçüleri, bugün sosyal medya Atatürkçüleri" dedi. İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve "vadedilmiş topraklar" emeli ile ilgili de İsrail'e net bir uyarı yapan Erdoğan, "Sabrımızı zorluyorlar" dedi. AYM ile Yargıtay arasındaki "yetki tartışması" ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Biz taraf değil hakem konumundayız." ifadelerini kullandı..