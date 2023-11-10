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Başkan Erdoğan'dan Atatürk istismarcılarına tepki: Dün gardırop bugün sosyal medya Atatürkçüleri!

A Haber
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Giriş: 10.11.2023 12:07
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Atatürk istismarcılarına tepki göstererek "Dün gardırop Atatürkçüleri, bugün sosyal medya Atatürkçüleri" dedi. İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve "vadedilmiş topraklar" emeli ile ilgili de İsrail'e net bir uyarı yapan Erdoğan, "Sabrımızı zorluyorlar" dedi. AYM ile Yargıtay arasındaki "yetki tartışması" ile ilgili de konuşan Erdoğan, "Biz taraf değil hakem konumundayız." ifadelerini kullandı..
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