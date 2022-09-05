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Başkan Erdoğan'dan asgari ücret ve memur zammı açıklaması! İcra takip borçları siliniyor! 2000 TL detayı....

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Giriş: 05.09.2022 22:44
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi. Kritik toplantıda banka promosyonlarından sosyal konut projesinin detaylarına, dar gelirli vatandaşlarının borçlarının silinmesinden enflasyonla mücadeleye kadar çok sayıda önemli konu ele alındı. Başkan Erdoğan toplantı sonrası canlı yayında alınan kararları açıkladı. Asgari ücret ve memur maaşlarına ocak ayında yapılacak zamma ilişkin konuşan Başkan Erdoğan orta vadeli programın detaylarını paylaştı. Başkan Erdoğan icra takibinde olan vatandaşların borçlarının silineceğini açıklarken bu durum için gerekli şartları da açıkladı. Diğer yandan Başkan Erdoğan vatandaşlara verilecek doğal gaz desteği programını da duyurdu. Peki kimlerin icra borcu silinecek? Doğal gaz desteği kimlere verilecek? İşte detaylar... .
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