14 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Başkan Erdoğan’dan AK Parti’nin 23. yıl dönümünde önemli mesajlar: Yorulan varsa kenara çekilip soluklansın

Başkan Erdoğan’dan AK Parti’nin 23. yıl dönümünde önemli mesajlar: Yorulan varsa kenara çekilip soluklansın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.08.2024 15:51
Bugüne kadar Türkiye'de sayısız eser ve hizmete imza atan AK Parti, 23'üncü yaşını kutladı. Düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan parti olarak kirli senaryolara eyvallah etmediklerinin altını çizerken "Yazılan senaryoları parçalayıp attık" ifadelerini kullandı. 23 yıllık serüvenlerini yorumlayan Başkan Erdoğan Türkiye'nin artık bölgenin parlayan yıldızı olduğunu vurguladı. Erdoğan ayrıca eğitim, sağlık ve ulaşım gibi alanlarda Türkiye'nin çağ atladığını belirtti. Erdoğan parti teşkilatına da seslenip rehavet uyarısı yaparken " Yorulan varsa kenarda soluklansın" ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar
Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar
AK Parti’nin reklam filmi salonu ayağa kaldırdı
AK Parti'nin reklam filmi salonu ayağa kaldırdı
AK Parti 23’üncü yaşını kutluyor
AK Parti 23'üncü yaşını kutluyor
Siyaset tarihine iz bırakan 23 yıl
Siyaset tarihine iz bırakan 23 yıl
Irak ile Yüksek Düzeyli Güvenlik Toplantısı yarın
Irak ile Yüksek Düzeyli Güvenlik Toplantısı yarın
Torbalı’nın tescilli Bardacık incirinde hasat
Torbalı’nın tescilli Bardacık incirinde hasat
Kaç milletvekili AK Parti’ye geçecek?
Kaç milletvekili AK Parti'ye geçecek?
Oyun platformlarına uyarı: Gerekeni yaparız
Oyun platformlarına uyarı: Gerekeni yaparız
İsrail’den Nuseyrat’ta sivil katliamı
İsrail’den Nuseyrat’ta sivil katliamı
Hamas’ın roketi Tel Aviv’de nasıl yankılandı?
Hamas’ın roketi Tel Aviv’de nasıl yankılandı?
59 ilde Narkoçelik operasyonu
59 ilde "Narkoçelik" operasyonu
CHP’li belediyelerde işçi kıyımı
CHP’li belediyelerde işçi kıyımı
Daha Fazla Video Göster