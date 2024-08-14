Başkan Erdoğan’dan AK Parti’nin 23. yıl dönümünde önemli mesajlar: Yorulan varsa kenara çekilip soluklansın

Bugüne kadar Türkiye'de sayısız eser ve hizmete imza atan AK Parti, 23'üncü yaşını kutladı. Düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan parti olarak kirli senaryolara eyvallah etmediklerinin altını çizerken "Yazılan senaryoları parçalayıp attık" ifadelerini kullandı. 23 yıllık serüvenlerini yorumlayan Başkan Erdoğan Türkiye'nin artık bölgenin parlayan yıldızı olduğunu vurguladı. Erdoğan ayrıca eğitim, sağlık ve ulaşım gibi alanlarda Türkiye'nin çağ atladığını belirtti. Erdoğan parti teşkilatına da seslenip rehavet uyarısı yaparken " Yorulan varsa kenarda soluklansın" ifadelerini kullandı.

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