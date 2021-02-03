Başkan Erdoğan'dan AK Parti 7'nci Olağan İl Kongrelerinde önemli açıklamalar

AK Parti'nin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerinde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Siz talebe misiniz, yoksa siz rektörün odasını işgale kalkışan terörist misiniz? Buna fırsat vermeyeceğiz, gereği neyse yapmaya devam edeceğiz'. Artık bu ülke, Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır." diyerek Boğaziçi Üniversitesindeki provokasyona çok sert çıktı. Yeni Anayasa çalışmalarıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Cumhur İttifakı ile öncülük edeceğiz. Katkı vermek isteyen herkesi içinde görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.