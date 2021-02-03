03 Şubat 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan AK Parti 7'nci Olağan İl Kongrelerinde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan AK Parti 7'nci Olağan İl Kongrelerinde önemli açıklamalar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.02.2021 14:35
Güncelleme:03.02.2021 14:44
AK Parti'nin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerinde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Siz talebe misiniz, yoksa siz rektörün odasını işgale kalkışan terörist misiniz? Buna fırsat vermeyeceğiz, gereği neyse yapmaya devam edeceğiz'. Artık bu ülke, Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır." diyerek Boğaziçi Üniversitesindeki provokasyona çok sert çıktı. Yeni Anayasa çalışmalarıyla ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Cumhur İttifakı ile öncülük edeceğiz. Katkı vermek isteyen herkesi içinde görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması
Başkan Erdoğan’dan Boğaziçi tepkisi!
Başkan Erdoğan’dan Boğaziçi tepkisi!
CHP'de Muharrem İnce istifaları!
CHP'de Muharrem İnce istifaları!
Boğaziçi provokasyonuna gençler ne diyor?
Boğaziçi provokasyonuna gençler ne diyor?
NYT'den provokasyona destek!
NYT'den provokasyona destek!
Günde 100 kere laiklik demeliyiz
"Günde 100 kere laiklik demeliyiz"
İstanbul'da sahte içki operasyonu! 9 ton ele geçirildi
İstanbul'da sahte içki operasyonu! 9 ton ele geçirildi
30 milyon değerinde! 230 kilo...
30 milyon değerinde! 230 kilo...
Boğaziçi Üniversitesi rektörü: Asla istifayı düşünmüyorum
Boğaziçi Üniversitesi rektörü: Asla istifayı düşünmüyorum
DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı tutuklandı
DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı tutuklandı
Belediye meclis toplantısında provokasyon
Belediye meclis toplantısında provokasyon
Daha Fazla Video Göster