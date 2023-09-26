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Başkan Erdoğan'dan ABD'ye F-16 mesajı: Artık net bir yanıt bekliyoruz

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Giriş: 26.09.2023 13:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ermenistan'a Karabağ uyarısı yapan Erdoğan, ''Ermenistan'ın süreci uzatmak yerine artık güçlü bir irade sergilemesini bekliyoruz.'' ifadesini kullandı. ABD ile F-16 görüşmelerine de değinen Erdoğan, bu konuda ABD'den artık net bir yanıt beklediklerini söyledi. Erdoğan, Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkan isimlerin başında gelen, yolsuzluk ve rüşvetle suçlanan Senatör Bob Menendez'in geçici olarak görevinden ayrılmasıyla ilgili de ''Menendez’in devreden çıkması bize avantaj sağlıyor.'' dedi.
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