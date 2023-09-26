26 Eylül 2023, Salı
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Başkan Erdoğan'dan ABD'ye F-16 mesajı: Artık net bir yanıt bekliyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ermenistan'a Karabağ uyarısı yapan Erdoğan, ''Ermenistan'ın süreci uzatmak yerine artık güçlü bir irade sergilemesini bekliyoruz.'' ifadesini kullandı. ABD ile F-16 görüşmelerine de değinen Erdoğan, bu konuda ABD'den artık net bir yanıt beklediklerini söyledi. Erdoğan, Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkan isimlerin başında gelen, yolsuzluk ve rüşvetle suçlanan Senatör Bob Menendez'in geçici olarak görevinden ayrılmasıyla ilgili de ''Menendez’in devreden çıkması bize avantaj sağlıyor.'' dedi.