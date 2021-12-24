Başkan Erdoğan’dan A Haber’de stokçulara mesaj! "Ağır cezalar vermek suretiyle..."

A Haber canlı yayınında ekonomiye dair kritik mesajlar veren Başkan Erdoğan, stokçular meselesi hakkında, "Haksız fiyat artışlarına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz, fırsatçılara göz açtırmayacağız. Devlet olarak bu noktada kesin kararlıyız." dedi. Stokçuluk yapanlara ceza öngören tasarı ile ilgili ise Başkan Erdoğan, "Bunun da geçmesiyle stokçuluğa da ağır cezalar vermek suretiyle bu alanda da tedbirlerimizi artırmış olacağız." mesajını verdi.

A Haber canlı yayınında ekonomiye dair kritik mesajlar veren Başkan Erdoğan, stokçular meselesi hakkında, "Kimsenin gözünün yaşına bakamayız. Fırsatçılara göz açtırmayacağız." dedi.

"VATANDAŞIMIZI MAĞDUR EDEN HİÇBİR FAALİYETE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Başkan Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

Gerek Hazine ve Maliye, gerekse Ticaret Bakanımıza, hatta Tarım Bakanlığımıza bu talimatları verdik. Kontrollerimizi sıklaştıracak ve bunlara asla taviz vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızı spekülatif hareketlerle ezmeye kimsenin hakkı yok. Denetimlerin sıklaştırılmasıyla vicdan sahibi olan bütün marketler, zincir marketler, süper marketler, hepsi de çıkarken fiyatları, etiketleri ona göre değiştirdiyseler inerken de aynı hızla bu etiketleri değiştirmeleri lazım. Aksi takdirde, atılması gereken adımlar neyse atacağız. Çünkü burada garip gureba, fakir fukara ezilmeyecek. Fiyat artışlarıyla insanımızın huzurunu kaçıranlara müsaade etmeyeceğiz. Serbest piyasayı bozucu, arz-talep dengesiyle açıklanamayacak fiyat artışlarını devlet olarak yakından takip ediyoruz. Tedarik zincirinin tüm halkasını inceliyoruz. Özellikle sebze-meyve fiyatlarına yönelik 9 büyükşehrimizde 10 toptancı halimizde denetimler gerçekleştirildi.

"FIRSATÇILARA GÖZ YUMMAYACAĞIZ"

Rekabet Kurumu'nun bazı somut tespitler üzerine kesmiş olduğu cezalar var. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. Devlet olarak bu noktada kesin kararlıyız. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığımızca perakende satış noktaları başta olmak üzere tedarik zincirinin tüm aşamalarına yönelik bugüne kadar 100 bine yakın ürün denetlendi. Yapılan inceleme sonucunda fahiş fiyat uyguladığı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen firmalara da en ağır idari para cezaları veriliyor. Buradan üretici, tedarikçi ve perakendecilerimize sesleniyorum: Fahiş fiyat ve stokçuluk gibi yollara lütfen tenezzül etmeyin. Bunların sonuçları ağır olacaktır. Döviz kurundaki düşüşleri fiyatlara yansıtmayanlara gereken yaptırımları uygulayacağımızı söylemek istiyorum. Buradan üretici, tedarikçi ve perakendecilerimize sesleniyorum: Fahiş fiyat ve stokçuluk gibi yollara lütfen tenezzül etmeyin. Bunların sonuçları ağır olacaktır. Döviz kurundaki düşüşleri fiyatlara yansıtmayanlara gereken yaptırımları uygulayacağımızı söylemek istiyorum. Stokçuluk yapanlara yönelik cezaların arttırılması konusunda çalışmalar şu anda Meclis'te tamamlanmak üzere. Bu alanda da tedbirlerimizi arttırmış olacağız. Kur ve küresel emtia fiyatlarındaki artış bahanesiyle fahiş fiyat artışı yapmak açıkça fırsatçılıktır.





OTOMOTİV PİYASASINDA SON DURUM

Denetimler yoğun şekilde ve tüm yönleriyle devam ediyor, bunlara da gereken cezalar veriliyor. Geçtiğimiz günlerde stokçuluk yaptığı değerlendirilen bir otomobil bayisine en üst sınırdan ceza verildi.