17 Kasım 2025, Pazartesi

Haberler Gündem Videoları Başkan Erdoğan'dan 20 askerin şehit olduğu kazaya ilişkin açıklama
Başkan Erdoğan’dan 20 askerin şehit olduğu kazaya ilişkin açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.11.2025 20:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. 20 askerimizin şehit olduğu Gürcistan'da düşen askeri kargo uçak kazasına ilişkin Erdoğan "Kara kutunun incelenmesi neticesinde 20 canımızı şehit verdiğimiz elim hadisenin neden yaşandığını çok daha net görebileceğiz" dedi.
