Başkan Erdoğan'dan 14 Mayıs mesajı: Kardeşliğimize sahip çıkacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler ile ilgili bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan, "Son 21 yılda her alanda Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını kurduk, hazırlıklarını tamamladık. İnşallah 14 Mayıs'la birlikte Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başlayacağız. Bunu da 21 yıldır olduğu gibi yine sizlerin sarsılmaz desteği ve samimi dualarıyla başaracağız. Fitne tacirlerine, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlara inat kardeşliğimize sahip çıkacağız.." ifadelerini kullandı.

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